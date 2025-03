En fonctionnement au showroom de PLAISIR 78 :

Le poêle à bois Studio 2 de STOVAX

La cheminée électrique holographique encastrée E-one 100F de KALFIRE

Le foyer au bio-éthanol Chenet Art Déco des CHEMINÉES DE CHANGY

Le poêle à granulés Bild d’EDILKAMIN

La cheminée à gaz GP75/59F de KALFIRE

Nous intervenons sur tout le département et ceux aux alentours pour des poses, déposes, entretiens et ramonages dans les villes de Versailles, Sartrouville, Argenteuil, Saint-Germain-en-Laye, Mantes-la-Jolie, Conflans-Sainte-Honorine, Les Mureaux, Montigny-le-Bretonneux, Houilles, Trappes, Le Chesnay-Rocquencourt, Chatou, Guyancourt, Rambouillet et plus encore.